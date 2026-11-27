As cotações da carne suína recuam em novembro, após dois meses consecutivos de alta, diante da menor liquidez no mercado, destaca o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Na quarta-feira (25/11), no atacado da Grande São Paulo, o indicador Cepea/Esalq registrou, para a carcaça suína especial, a cotação de R$ 8,06 o quilo, uma queda de 21,21% no acumulado desde o início do mês.
A queda é mais intensa que a observada para o frango inteiro resfriado, enquanto a carcaça bovina segue em valorização. Nesse cenário, a competitividade da carne suína frente à bovina atingiu o maior patamar real da série histórica do Cepea, iniciada em 2004.
A menor procura da indústria por novos lotes de animais, após a recente recomposição de estoques, ampliou a oferta de carne suína e pressionou as cotações, afirmam pesquisadores do Centro de Estudos.
No mercado da carne bovina, as cotações estão em alta pelo quarto mês consecutivo. De acordo com o Cepea, a disponibilidade interna de carne está baixa, devido à oferta restrita de animais para abate, enquanto a demanda na ponta final seguiu firme na primeira quinzena.
Em relação ao frango inteiro resfriado, a oferta esteve maior que a demanda na primeira quinzena do mês e, na segunda, a procura pela carne de frango diminuiu, o que explica o cenário baixista, conforme apontamento do Cepea.