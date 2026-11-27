As cotações da carne suína recuam em novembro, após dois meses consecutivos de alta, diante da menor liquidez no mercado, destaca o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Na quarta-feira (25/11), no atacado da Grande São Paulo, o indicador Cepea/Esalq registrou, para a carcaça suína especial, a cotação de R$ 8,06 o quilo, uma queda de 21,21% no acumulado desde o início do mês.