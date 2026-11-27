Na infância, em um sítio, Marleide Cavalcante Vilas Boas encontrava nas espigas de milho suas companheiras de brincadeira.

Os cabelos das espigas davam às bonecas diferentes aparências. Cada uma ganhava nome, história e lugar nas aulas que a menina inventava. Ali, entre brincadeiras e imaginação, já aparecia o gosto por ensinar, comunicar e conduzir.

Hoje, como sócia executiva de três empresas, ela reconhece naquelas lembranças características que continuam presentes em sua vida. O desejo de ensinar ganhou espaço na gestão de empresas e no desenvolvimento de pessoas.

Essa ligação entre a menina e a mulher é o fio condutor de seu capítulo, “A menina das bonecas de milho”, no livro “Despertar – A minha história tem valor”, lançado semana passada em Vilhena.

AS LEMBRANÇAS QUE GANHARAM OUTRO SIGNIFICADO

Participar do projeto levou Marleide a revisitar sua caminhada e perceber como as experiências vividas contribuíram para formar a mulher que é hoje. Ao escrever, passou a valorizar ainda mais cada etapa e a reconhecer a presença de Deus nos acontecimentos que marcaram sua vida.

Filha de um agricultor e de uma professora, Marleide começou a trabalhar aos 12 anos. Queria escolher o próprio material escolar e procurou uma papelaria para pedir uma oportunidade. A iniciativa deu início a uma trajetória construída com trabalho, comprometimento e aprendizado.

Formada em Administração, Contabilidade e Agronegócio e pós-graduada em Consultoria Financeira, atua há dez anos com gestão e liderança. Nesse caminho, estudando gestão e liderança encontrou satisfação ao compartilhar conhecimento e acompanhar o desenvolvimento de empresários, líderes e equipes.

As bonecas de milho também passaram a representar uma compreensão sobre o conceito de prosperidade que é fazer o melhor com o que se tem nas mãos, aprendizado que procura levar para a vida e para o trabalho.

O PERDÃO COMO PARTE DA CAMINHADA

O capítulo também aborda lembranças dolorosas. Aos sete anos, após a separação dos pais, Marleide viveu um período de adoecimento. Naquela ocasião, recebeu da mãe a notícia de que o pai não queria saber da família, que não se importava com ela, experiência que deixou nela um sentimento de rejeição.

Anos depois, o pai esteve ao seu lado na entrada de seu casamento, uma lembrança que guarda com carinho. A dor da infância, porém, ainda precisava ser acolhida. Foi em um evento chamado Encontro com Deus, depois do falecimento dele, que encontrou espaço para expressar o perdão e olhar para aquela história de outra maneira.

Ao compartilhar essa experiência, Marleide deseja encorajar outras mulheres a reconhecerem suas feridas e encontrarem esperança para seguir. Em sua caminhada de fé, aprendeu que Deus não nos prometeu ausência de lutas, mas presença em meio a elas.

EMPREENDER E SERVIR

Cristã, esposa do André e mãe de Jamil e Lavínia, Marleide nasceu e reside em Cerejeiras, Rondônia. Considera a família sua maior riqueza e seu primeiro ministério.

Na atuação empresarial, apaixonada por gestão e liderança acredita que Deus lhe confiou oportunidades de usar seus dons para ajudar pessoas, compartilhar a fé e servir. Ensinar, comunicar e liderar fazem parte desse compromisso.

Hoje, nas três empresas das quais participa, procura colocar esse aprendizado em prática. A menina que inventava aulas para suas bonecas continua presente na mulher que compartilha conhecimento e acompanha o desenvolvimento de pessoas.

O LEGADO QUE DESEJA DEIXAR

Ao revisitar sua trajetória para escrever o capítulo, Marleide reconheceu como cada experiência contribuiu para formar a mulher que é hoje. Entre a infância no sítio, as perdas, o perdão e a atuação empresarial, encontrou aprendizados que deseja compartilhar com outras mulheres. “Hoje compreendo que minha história nunca foi apenas sobre chegar até aqui. Sempre foi sobre quem eu estava me tornando enquanto caminhava”, escreve.

Ela continua sonhando, trabalhando e enfrentando desafios, sustentada pela fé que passou a orientar suas escolhas. “Minha segurança não está naquilo que consigo construir com minhas mãos. Está em Quem conduz minha vida.”

Ao falar sobre o legado que deseja deixar, Marleide reúne os valores que dão sentido à sua caminhada. “Quero deixar a história de uma mulher que aprendeu que conquistar é importante, mas viver o propósito é maior que conquista. Que empresas podem gerar resultados e também comunicar virtudes que transformam vidas. Que liderar é servir. Que nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Que o perdão liberta. E que nossa história pode explicar muitas das nossas feridas, mas não precisa determinar nosso futuro”, finalizou.