O Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou, nesta quinta-feira, 26, uma capacitação voltada aos enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vitalina Gentil.

A iniciativa busca manter os profissionais atualizados sobre os protocolos e o Calendário Nacional de Vacinação, fortalecendo as estratégias de imunização no município.

De acordo com a coordenadora do setor, Aline Aranha, ações de qualificação como essa, aliadas ao trabalho contínuo das equipes, têm contribuído para os resultados alcançados por Vilhena na área da vacinação.

No Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com base em dados do Datasus referentes a 2025, Vilhena conquistou a 4ª posição nacional no indicador de cobertura vacinal, com índice de 106,68%.

O município também alcançou o primeiro lugar entre as cidades da Região Norte, sendo o único de Rondônia a figurar no ranking nacional entre os destaques.

Além das capacitações, o trabalho desenvolvido pela Semus inclui reuniões técnicas mensais, busca ativa de pessoas com vacinação pendente e atuação de uma equipe volante da Central de Imunização. Os servidores levam os serviços de vacinação a locais de difícil acesso, empresas, escolas, igrejas e outras instituições, facilitando o acesso da população aos imunizantes. A estratégia busca atender pessoas que, devido à rotina diária, muitas vezes não conseguem comparecer às salas de vacinação.

Para aqueles que podem se deslocar até os serviços de saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Vilhena disponibilizam a imunização conforme o Calendário Nacional de Vacinação, com acesso gratuito às vacinas recomendadas para cada faixa etária. A Semus reforça a importância de manter a carteira de vacinação atualizada e orienta os moradores a procurarem a unidade de saúde mais próxima para verificar as doses necessárias.