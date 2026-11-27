A Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) comemorou, no dia 26 de novembro de 2026, seu 51º aniversário com uma solenidade realizada no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena.

O evento reuniu autoridades militares, representantes institucionais e convidados para celebrar a trajetória da corporação e reconhecer policiais militares que se destacaram pelos serviços prestados à instituição e à sociedade.

A solenidade foi presidida pelo coronel PM Carlos Carvalho Estrela Júnior, comandante regional de Policiamento III (CRP III), autoridade militar de maior precedência presente na ocasião. Também participou o tenente-coronel PM Ivan Cezar Vian, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM).

Durante a cerimônia, foram realizadas entregas de condecorações destinadas a reconhecer relevantes serviços e contribuições prestados à Polícia Militar de Rondônia. Entre os homenageados, esteve a major QOPMS Luana Cristina Batista Kaiser, agraciada com a Medalha Mérito Batalhão Governador Jorge Teixeira.

Na solenidade de entrega da Medalha Mérito Forte do Príncipe da Beira, também estiveram presentes o capitão QOAPM Adonias Assunção Alves e o 1º sargento QPPM Edmilson José Carminatti, ambos foram agraciados com a Medalha no grau Comendador.

Outro momento de destaque foi a premiação do Destaque Operacional 2026, no âmbito do 3º BPM. A homenagem foi concedida ao 2º sargento QPPM Marcelo Júnior Franco de Moraes, que alcançou a primeira colocação entre os integrantes da unidade na primeira etapa do Programa de Reconhecimento por Desempenho (PRD), totalizando 693 pontos no período de 1º de março a 31 de agosto de 2026.

Já no âmbito do Comando Regional de Policiamento III, o título de Policial Militar do Ano 2026 foi concedido ao subtenente PM Rodrigo da Silva Naré, em reconhecimento à sua dedicação, competência, disciplina e comprometimento no desempenho das atividades operacionais e administrativas.

Durante os pronunciamentos, o tenente-coronel PM Ivan Cezar Vian destacou a importância do empenho coletivo dos policiais militares para o cumprimento da missão institucional. O comandante agradeceu a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de cada integrante do 3º BPM, ressaltando que os resultados alcançados pela unidade são fruto do trabalho diário e da contribuição de todos os profissionais que integram a corporação.

Em sua manifestação, o coronel PM Carlos Carvalho Estrela Júnior ressaltou a importância da família como alicerce na trajetória de cada policial militar, destacando o apoio familiar diante das exigências e dos desafios da profissão. O comandante também fez uma reflexão sobre os 51 anos de história da PMRO, lembrando que cada policial, ao longo dessas cinco décadas, enfrentou desafios, superou dificuldades e contribuiu, com sua própria trajetória, para a construção e o fortalecimento da instituição. Segundo a mensagem transmitida, cada contribuição individual faz parte de uma história coletiva que permitiu à Polícia Militar chegar ao momento atual.

A celebração dos 51 anos da Polícia Militar de Rondônia representa não apenas o reconhecimento à história da instituição, mas também a valorização dos homens e mulheres que, diariamente, dedicam suas vidas à missão de proteger a sociedade, preservar a ordem pública e promover a segurança da população.