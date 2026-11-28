A equipe médica do Hospital Regional de Vilhena confirmou, neste sábado, 28 de novembro, a morte encefálica do jovem Gabriel Junior Barbosa de Freitas, de 22 anos.

Conforme apurou o Extra de Rondônia , Gabriel estava internado na unidade hospitalar desde que sofreu um grave acidente de trânsito ao colidir contra um ônibus escolar na Rua 730, no bairro Marcos Freire, nos fundos do Cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

A família aguarda os trâmites de liberação do corpo para divulgar os horários e o local do velório e do sepultamento.

>>>Vídeo foi desfocado: