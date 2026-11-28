A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) divulgou o balanço da Operação Sentinela, realizada entre os dias 21 e 27 de novembro, com foco no reforço do policiamento ostensivo e preventivo nas regiões de Vilhena e Cacoal, abrangendo diversos municípios do Cone Sul e da Zona da Mata rondoniense.
Coordenada pela tenente PM Bosi da Silva, a ação reuniu policiais militares de diferentes batalhões que se destacaram em suas respectivas unidades, fortalecendo a integração e a capacidade operacional da corporação no combate à criminalidade.
Durante os sete dias de fiscalização intensificada, as equipes registraram os seguintes resultados:
455 abordagens policiais;
42 autos de infração de trânsito;
11 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs);
6 veículos recolhidos ou removidos;
4 ocorrências envolvendo armas de fogo;
3 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas;
2 mandados de prisão cumpridos.
Desenvolvida em todo o estado, a Operação Sentinela tem como objetivo ampliar a presença policial nas ruas, coibir práticas ilícitas e garantir a manutenção da ordem pública e a segurança da população.
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