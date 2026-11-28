Na manhã desta sexta-feira, 27 de novembro de 2026, a deputada estadual Rosangela Donadon realizou a entrega de 111 mil mudas de café clonal no município de Chupinguaia, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, ampliar a produção cafeeira e contribuir para a geração de emprego e renda no campo.

A iniciativa atende a uma solicitação do vice-prefeito Eliezer Paraíso e contou com o apoio integral do ex-vereador Idenei Dumer, lideranças que atuaram junto à parlamentar em favor dos produtores rurais do município.

Rosangela Donadon destacou a importância dessa parceria e fez questão de reconhecer a participação das duas lideranças na concretização da iniciativa.

“Eliezer Paraíso e Idenei Dumer são amigos e aliados de primeira hora, com os quais tenho a maior satisfação de trabalhar. Temos uma parceria construída com respeito, confiança e, acima de tudo, compromisso com a população de Chupinguaia. É gratificante ver esse trabalho conjunto se transformar em conquistas concretas para o município”, ressaltou a deputada.

A entrega das 111 mil mudas de café clonal representa um incentivo à expansão da cafeicultura, à diversificação da produção agrícola e ao fortalecimento da economia local, criando perspectivas de novas oportunidades para as famílias rurais.

A parlamentar também destacou a importância de valorizar os produtores rurais e incentivar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor produtivo.

“Mais do que entregar mudas, estamos semeando oportunidades e contribuindo para um futuro mais próspero para as famílias que vivem da agricultura. Investir em quem produz é investir no desenvolvimento de Rondônia”, enfatizou Rosangela Donadon.