Deputado Cássio Góis homenageia Paróquia Sagrada Família pelo Jubileu de Ouro em Cacoal

O deputado Cassio Góis (PSD) participou na noite desta sexta-feira, 06, de uma Sessão Solene realizada na Câmara de Vereadores de Cacoal, em homenagem aos 50 anos de fundação e evangelização da Paróquia Sagrada Família, em reconhecimento à sua relevante contribuição religiosa, social e comunitária ao município de Cacoal e toda a região do Café.

Na oportunidade, o deputado fez a entrega de Medalha de Mérito Legislativo à Paróquia Sagrada Família, do Município de Cacoal, em reconhecimento ao Jubileu de Ouro (50 anos) de relevantes serviços prestados à comunidade de Cacoal e do estado de Rondônia, especialmente por sua expressiva contribuição à evangelização, à educação, à assistência social, à promoção da dignidade humana e ao fortalecimento dos valores cristãos e comunitários.

A Homenagem é resultado de Projeto de Decreto Legislativo 1678/2026, proposto pelo deputado Cássio Góis e aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa.

Na mesma solenidade, o deputado Cássio Góis também fez entrega de Medalha do Mérito Legislativo e Voto de Louvor ao Padre Johnnis Martins Parteli, em reconhecimento à sua destacada atuação pastoral, evangelizadora e social, bem como pelos relevantes serviços prestados à comunidade Rondoniense.

A Homenagem ao Padre Johnnis é resultado do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1640/2026, apresentado pelo deputado Cassio Góis e aprovado por unanimidade em plenário. Diante de sua trajetória de dedicação ao sacerdócio e dos relevantes serviços prestados à população rondoniense, especialmente à comunidade cacoalense, a concessão da Medalha de Mérito Legislativo constitui justo e merecido reconhecimento público à sua contribuição religiosa, social e comunitária.

De acordo com o deputado, a entrega das medalhas e do Voto de Louvor foi uma forma de reconhecer a trajetória da paróquia e o trabalho desenvolvido ao longo de cinco décadas em benefício da comunidade cacoalense em reconhecimento à dedicação, aos serviços prestados à população e à importante atuação religiosa e social dessas lideranças no município.

Ainda conforme o parlamentar, as homenagens representam uma oportunidade de valorizar aqueles que dedicam parte de suas vidas ao serviço religioso e ao cuidado com o próximo, além de celebrar um marco significativo na história de Cacoal, que são os 50 anos da igreja no município.

A solenidade, que lotou o plenário da Câmara Municipal de Vereadores contou, além do deputado Cássio, com a presença do prefeito Tony Pablo, do presidente da Câmara Gimenez Fritz, do Vereador Farlen Maycon e demais vereadores, representante do deputado Cirone Deiró, vereadores, padres e a com unidade em geral.

O parlamentar destacou a contribuição da paróquia para a evangelização, a educação, a assistência social, a promoção da dignidade humana e o fortalecimento dos valores cristãos e comunitários.

Origem da Paróquia ligada ao crescimento de Cacoal

A história da paróquia se confunde com a formação do próprio município. Na década de 1970, época de expansão territorial e crescimento populacional, a Igreja Católica teve papel importante na organização social e espiritual das comunidades urbanas e rurais. Foram os primeiros fiéis que, movidos pela fé e pela solidariedade, ergueram capelas e espaços comunitários, base da organização religiosa local.

A Paróquia Sagrada Família de Cacoal foi oficialmente criada em 8 de dezembro de 1976. No ano seguinte, foi inaugurada a Igreja Matriz, que consolidou um espaço permanente de fé, acolhimento e convivência.

Atuação para além da fé

A longo de cinco décadas a paróquia ultrapassou os limites da atividade estritamente religiosa. A instituição contribuiu para iniciativas nas áreas de educação, saúde, formação profissional e assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social, além de colaborar na formação de lideranças, no fortalecimento das pastorais e na organização de comunidades.

Essa trajetória se deve ao trabalho de sacerdotes, missionários, religiosos, lideranças comunitárias, voluntários e milhares de fiéis que participaram da consolidação da entidade.

Reconhecimento institucional

Para Cássio Gois, a medalha representa o reconhecimento da Assembleia Legislativa à relevância dos serviços prestados pela paróquia e à sua contribuição histórica para o desenvolvimento social, cultural, educacional e religioso de Cacoal e de Rondônia.

Dez anos de atuação na Paróquia

O Reverendíssimo Padre Johnnis Marthis Parteli tem exercido seu sacerdócio com dedicação, sensibilidade e espírito de serviço, promovendo uma Igreja cada vez mais próxima da comunidade, fortalecendo as pastorais, movimentos, ministérios e grupos de evangelização, além de incentivar ações voltadas ao acolhimento das famílias, à formação cristã, à solidariedade e ao voluntariado. Esse trabalho já dura dez anos e tem se fortalecido à medida em que as ações vem sendo realizadas junto à comunidade cacoalense.

O Padre Johnnis está atuando na Paróquia Sagrada Família há 10 anos, onde ocupa a função de pároco (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Sob sua liderança, a Paróquia Sagrada Família mantém viva a tradição construída ao longo de cinco décadas pelos missionários e sacerdotes que contribuíram para a consolidação da fé católica em Cacoal, preservando seu legado histórico e impulsionando novas iniciativas pastorais e sociais, sempre em comunhão com a Diocese de Ji-Paraná e com os ensinamentos da Igreja.

A atuação do homenageado transcende a dimensão estritamente religiosa, refletindo diretamente na promoção da paz social, da cidadania, da cultura do diálogo, da solidariedade e da fraternidade, valores indispensáveis para a construção de uma sociedade mais humana, justa e comprometida com o bem comum.