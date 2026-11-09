Desportiva Itapuense goleia Tênis Clube por 4 a 0 e avança para a final do Rondoniense Feminino Sub-20

A Desportiva Itapuense garantiu sua vaga na grande final do Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20 ao vencer a equipe do Tênis Clube pelo placar de 4 a 0.

A partida semifinal foi disputada na tarde deste sábado no Centro de Desenvolvimento do Futebol (CDF) Heitor Costa, em Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as meninas de Itapuã do Oeste iniciaram a partida com forte pressão e abriram o marcador logo aos 10 minutos do primeiro tempo.

A atacante Aldenira acertou um belo chute por cobertura da entrada da área, sem chances para a goleira adversária.

Após abrir o placar em um jogo até então equilibrado, a Desportiva Itapuense passou a explorar os contra-ataques.

A estratégia funcionou e o segundo gol saiu em uma jogada em velocidade: Aldenira recebeu lançamento, superou a marcação e finalizou deslocando a goleira; a defesa do Tênis Clube ainda tentou cortar sobre a linha, mas acabou empurrando contra a própria meta.

Ainda na etapa inicial, a equipe ampliou a vantagem em uma cobrança de escanteio. Após bate-rebate dentro da pequena área, Josiane aproveitou a sobra para fazer o terceiro gol.

Antes do intervalo, Aldenira voltou a brilhar ao receber novo lançamento em profundidade e tocar na saída da goleira, cravando o quarto gol da partida.

No segundo tempo, a Desportiva Itapuense administrou o resultado confortável. A equipe ainda teve a oportunidade de ampliar em uma cobrança de pênalti desperdiçada, mas assegurou a vitória por 4 a 0 até o apito final.

Com o resultado, a Desportiva Itapuense decide o título da competição no próximo sábado contra a equipe do Gazin Porto Velho, novamente no relvado do CDF Heitor Costa.