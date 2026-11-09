Governo não vê espaço para ampla reforma na política agrícola

Isso porque estão previstos R$ 1,2 bilhão para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) em 2027 e os saldos de linhas equalizadas do Plano Safra 2026/27 para custeio e comercialização somam mais de R$ 78,2 bilhões. A verba seria insuficiente, já que a apólice custa cerca de 8% e o governo subsidia, em média, 30% do valor.

A Pasta ainda defende o modelo de seguro paramétrico, baseado em índices, ao menos para culturas com dados históricos consolidados, como soja e milho.

“A área plantada está muito vulnerável. O resultado da não aplicação do seguro é isso que temos hoje na renegociação. O Tesouro Nacional vira o grande ressegurador de todo processo, com gasto infinitamente maior”, apontou.