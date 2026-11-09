Luizinho Goebel acompanha vistoria e anuncia reparos em ponte sobre o rio Melgaço na RO-443 em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel acompanhou, nesta segunda-feira (9), uma visita técnica à ponte de madeira sobre o rio Melgaço, localizada na RO-443, em Vilhena.

A agenda contou com a participação de representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), entre eles o diretor da autarquia, doutor Diego Buiz, e Leandro.

Durante a visita, foram discutidas as condições da estrutura e a necessidade de realização de reparos para garantir a segurança dos usuários e a trafegabilidade na região.

Na gravação divulgada pelo deputado, Luizinho afirma que os trabalhos de recuperação estão sendo encaminhados junto ao governo estadual. O diretor do DER também confirmou o apoio do órgão para a execução dos serviços.

Além da ponte sobre o rio Melgaço, o parlamentar informou que solicitou a recuperação do trecho da rodovia que liga a BR-435 ao distrito de Nova Conquista.

Segundo Luizinho Goebel, as demandas foram apresentadas ao governo do Estado por meio do DER, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e atender às necessidades dos moradores e de quem utiliza as estradas da região.

A visita ocorreu mesmo com o tempo chuvoso. Durante o registro, o deputado destacou que o trabalho de acompanhamento das demandas não para, independentemente das condições climáticas.