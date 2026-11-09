Nova escala de trabalho pode reduzir produção e margens no campo

Produtores rurais e empresas do agronegócio estão preocupadas com a aprovação pelo Congresso do fim da escala de trabalho 6×1, que rege a maior parte dos contratos de trabalho no campo e em algumas agroindústrias.

Para lideranças e executivos ouvidos pelo Valor, a mudança agravará a falta de mão de obra que já atinge o setor, provocando aumento de custos e, em alguns casos, redução de produção.

A expectativa é que a situação possa ser mitigada em parte com ajustes em bancos de horas e novos acordos coletivos.

No setor de carnes, que emprega um número elevado de trabalhadores em relação a outros segmentos do agro, executivos indicam risco de impacto inflacionário, uma vez que as empresas poderão ter que reduzir os abates se não encontrarem mão de obra para atender a nova escala.

A Frigol, quarto maior frigorífico de carne bovina do Brasil, prevê que, com a redução de horas trabalhadas, o custo do trabalho para a empresa deverá ser 5% maior no ano que vem e 10% superior em 2028, segundo Carlos Corrêa, diretor financeiro e de sustentabilidade da companhia.