Nova escala de trabalho pode reduzir produção e margens no campo

Produtores rurais e empresas do agronegócio estão preocupadas com a aprovação pelo Congresso do fim da escala de trabalho 6×1, que rege a maior parte dos contratos de trabalho no campo e em algumas agroindústrias.
Para lideranças e executivos ouvidos pelo Valor, a mudança agravará a falta de mão de obra que já atinge o setor, provocando aumento de custos e, em alguns casos, redução de produção.
A expectativa é que a situação possa ser mitigada em parte com ajustes em bancos de horas e novos acordos coletivos.
No setor de carnes, que emprega um número elevado de trabalhadores em relação a outros segmentos do agro, executivos indicam risco de impacto inflacionário, uma vez que as empresas poderão ter que reduzir os abates se não encontrarem mão de obra para atender a nova escala.
A Frigol, quarto maior frigorífico de carne bovina do Brasil, prevê que, com a redução de horas trabalhadas, o custo do trabalho para a empresa deverá ser 5% maior no ano que vem e 10% superior em 2028, segundo Carlos Corrêa, diretor financeiro e de sustentabilidade da companhia.
Para compensar a mudança, a Frigol estima que precisaria contratar 133 pessoas a mais, a um custo adicional de R$ 9 milhões. Em 2028, o número de contratações adicionais em relação a 2026 seria de 280, com custo extra de R$ 18 milhões. O problema, contudo, será encontrar mão de obra qualificada. De acordo com o executivo, já há desafios para repor funcionários nas indústrias.
Diferentemente do abate de frango, que tem mais padronização de cortes e maquinários preparados, o processo na cadeia de carne bovina é mais complexo, explica. Os animais não têm o mesmo porte, são de diferentes raças e não há robôs preparados para lidar com tantas variações.
O diretor da Frigol pondera que o aumento de custo deve ter peso pequeno em relação ao custo do produto vendido, já que os gastos com compra de boi são 85% da despensa total. A estimativa do executivo é de que os gastos para aumentar equipes, se concretizados, representariam 0,25% a mais no custo do produto vendido em 2027 e 0,5% a mais em 2028.
No setor de aves e suínos, a nova escala deve agravar a falta de mão de obra, já que o segmento emprega 500 mil pessoas e tem 20 mil vagas em aberto, disse Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
A saída será adequar a produção à jornada, com redução da oferta e da rentabilidade das indústrias. “Não vai ter falta de produto. Mas vai ter aumento de custo e de preço. A ordem é não baixar salário, mas preciso pagar um custo fixo, que agora aumenta em 5% naquela parcela de colaboração que a mão de obra tem no custo final.”
Santin também está preocupado com a velocidade de implementação da nova escala. “No dia 15 de dezembro, tenho que ter 5% menos de força de trabalho. Se todo dia chegam 25 milhões de cabeças [de animais para abate], e não tenho gente para repor, terei que fazer outra coisa [com os animais], porque tenho responsabilidade social e de bem-estar animal.” Apesar disso, Santin não mudou a expectativa de crescimento da produção em relação a 2025.
Nas lavouras, empresas como a Brasilagro avaliam como reorganizar as jornadas . “Numa fazenda, [se] o cara não trabalhar no sábado para descarregar um caminhão de adubo que chega, imagine o que pode acontecer? O transportista pode querer cobrar mais porque o caminhão chega no sábado e só descarrega na segunda. São coisas que estamos mapeando para ver como amenizar com turno, contraturno”, disse André Guillaumon, CEO da Brasilagro, em teleconferência sobre resultados trimestrais semana passada.
Como uma grande parcela da mão de obra da empresa é terceirizada, incluindo operadores e tratoristas, o executivo acredita que parte dos prestadores repassará o aumento de custos. “Uma parte disso para a cadeia e outra parte vai ‘comer’ margem do prestador de serviço”, avaliou.
Por outro lado, o avanço das tecnologias nas lavouras pode facilitar a adaptação. Segundo ele, se a mudança tivesse ocorrido antes da pandemia, o impacto seria maior, já que depois novos equipamentos foram adotados.
Outro fator que deve amenizar o impacto do fim da escala 6×1 é a sazonalidade do trabalho na agricultura. “Tem quatro meses na fazenda em que você não faz nada, então teoricamente pode criar banco de horas, fazer compensação. É diferente de uma indústria, que abre a porta todo dia, das 7h às 17h. O setor agrícola, de um modo geral, em função da sazonalidade, vai ter que se adequar a isso com acordos sindicais e bancos de horas”, afirmou.
Um segmento que deve sentir mais o impacto é o de cana-de-açúcar no Nordeste, região onde o corte da matéria-prima é majoritariamente manual devido à impossibilidade de levar colhedoras aos canaviais, em locais com alta declividade.
A Usina Coruripe, por exemplo, que emprega 3 mil funcionários, sendo boa parte no corte de cana em Alagoas, está abrindo vagas para garantir que a operação não seja interrompida.
“Também estamos fazendo adaptações nos alojamentos para receber mais funcionários”, disse Mário Lorencatto, CEO da Coruripe, que também tem quatro usinas em Minas Gerais. Segundo ele, as novas contratações e os ajustes devem aumentar seu custo na casa das “dezenas de milhões de reais”.
Ele teme, porém, enfrentar dificuldade para preencher as vagas. “No Nordeste, há a concorrência com o Bolsa Família, e em Minas Gerais, há falta de mão de obra onde estamos”, disse.
Atualmente, uma família com três filhos [acima da média de fecundidade em Alagoas], todos com menos de sete anos, pode receber R$ 1.210 por mês de Bolsa Família. O benefício só supera o salário mínimo se a família tiver cinco filhos, todos com menos de 7 anos.
No Centro-Sul, as usinas de cana também devem enfrentar dificuldade, embora em menor grau, já que a colheita é mecanizada. No caso das usinas de etanol de milho, a mão de obra é basicamente industrial e os funcionários já têm uma escala menor que a aprovada na nova lei. Segundo uma empresa do segmento, o impacto pode vir de um repasse de preço por parte dos fornecedores de milho.