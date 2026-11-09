Palmeiras e Grêmio repetem final da Copa do Brasil quase 6 anos depois

Palmeiras e Grêmio, os dois times que venceram os jogos de ida em suas casas na semifinal, jogarão a final da Copa do Brasil.

O jogo será no dia 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Porém, a partida ainda não tem horário definido pela CBF.

O Grêmio chega a sua 10ª final (cinco vezes campeão); o Palmeiras, quinta (quatro vezes campeão).

Ambas as equipes disputarão a mesma final do torneio em 2020 – o jogo ocorreu em março de 2021 em razão da pandemia da Covid-19. O Palmeiras venceu as duas partidas (em casa e fora por 1 a 0 e 2 a 0).

Desta vez, a final será em jogo único – algo que ocorre pela primeira vez. Os gaúchos asseguraram a classificação com um empate por 1 a 1 diante do Atlético MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no sábado (7).

Já o Palmeiras perdeu do Vasco na casa do time carioca, mas superou a equipe nos pênaltis. Destaque para o arqueiro Carlos Miguel que defendeu dois pênaltis.

Ele já tinha salvo o Palmeiras de outras decisões, ambas pela Libertadores (contra o Fluminense e a LDU).

Assim, o placar de ida foi 1 a 0 para o Palmeiras. Na volta, 2 a 1 para o Vasco.

PREMIAÇÃO

Os finalistas da Copa do Brasil já garantiram pelo menos R$ 34 milhões, valor dado ao vice-campeão.

Já o vencedor, embolsará R$ 78 milhões com o título da competição. Além disso, ambas as equipes garantiram vagas para a Libertadores do próximo ano.

Como o Palmeiras já está classificado (é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro), abre-se uma vaga no Brasileirão.

Já o Grêmio precisa sair da zona do rebaixamento – ocupa o 18º lugar – para poder jogar a Libertadores do próximo ano.

Ou seja, caso o time caia para a série B não poderá participar da competição internacional no ano seguinte. A mudança na regra vale a partir deste ano.