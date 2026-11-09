Preço do boi gordo encerra primeira semana de novembro com novos recordes

Após bater recordes em outubro, o preço do boi gordo encerrou a primeira semana de novembro com novas altas.
Os avanços são sustentados principalmente pela restrição na disponibilidade de animais prontos para abate e pela demanda consistente por carne bovina, combinação que ampliou a disputa entre frigoríficos pela aquisição de matéria-prima, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Na sexta-feira (6/11), o indicador do boi gordo Cepea/Esalq, que é baseado nos negócios realizados no Estado de São Paulo, registrou o preço médio de R$ 392,70 a arroba, um recorde real na série histórica (valores deflacionados pelo IGP-DI). Na primeira semana de novembro, o avanço acumulado na cotação foi de 0,72%.
A média de outubro do indicador foi de R$ 379,55, também recorde real da série do Cepea, com elevações de 7,5% em relação à de setembro e de 17,75% na comparação ao igual mês de 2025 – considerando-se os valores deflacionados pelo IGP-DI.
No mercado atacadista da carne com osso da Grande São Paulo, o cenário também foi de valorização ao longo de outubro, embora em intensidade inferior à observada para o boi gordo. Segundo o Cepea, no mês passado, a média da carcaça casada foi de R$ 25,69 o quilo, avanços de 5,72% em relação a setembro e de 14,31% na comparação anual, em termos reais.
Já a Scot Consultoria aponta que, nesta sexta-feira, a cotação do boi gordo nas praças de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), referências para o mercado, subiu R$ 3, para R$ 390 a arroba. A da vaca aumentou R$ 2, para R$ 362 a arroba. Já os valores do “boi China” e da novilha não tiveram alteração.
Além das duas praças paulistas, a Scot também registrou alta para o boi gordo na comparação diária no Rio de Janeiro. Nas demais 30 regiões monitoradas as cotações permaneceram estáveis.
Pesquisadores do Cepea indicam que, para os próximos meses, o comportamento do mercado deve depender principalmente da evolução da oferta de animais terminados, da capacidade de repasse dos reajustes ao longo da cadeia e da sustentação das demandas interna e externa por carne bovina.