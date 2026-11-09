Preço do boi gordo encerra primeira semana de novembro com novos recordes

Após bater recordes em outubro, o preço do boi gordo encerrou a primeira semana de novembro com novas altas.

Os avanços são sustentados principalmente pela restrição na disponibilidade de animais prontos para abate e pela demanda consistente por carne bovina, combinação que ampliou a disputa entre frigoríficos pela aquisição de matéria-prima, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).