Produtor de cebola tem prejuízo milionário com granizo no RS: ‘Sentimento de derrota’

A chuva, essencial para o desenvolvimento das lavouras brasileiras, tem se tornado motivo de preocupação para produtores rurais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, na região Sul.

O excesso de água nas últimas semanas, associado à influência do El Niño sobre o clima, comprometeu atividades no campo, prejudicou diversas culturas e causou prejuízos milionários, colocando o setor agrícola em alerta.

Em Muliterno (RS), Mateus Barea, que trabalha há mais de duas décadas com o cultivo de cebola, estima perda financeira entre R$ 1,3 milhão e R$ 1,5 milhão após uma chuva de granizo destruir 28 hectares da hortaliça na última terça-feira (3/11).

A expectativa do agricultor era colher mais de 1,2 mil toneladas de cebola nesta safra, mas a plantação foi totalmente comprometida em apenas dois minutos de chuva, desabafou.

“Ao ver a lavoura daquele jeito, o meu sentimento é de derrota. E, junto, aparece o pensamento de desistir da profissão, pois já venho há dois anos com prejuízos. Agora, que seria o ano da recuperação, a gente perde de novo”.