Produtor de cebola tem prejuízo milionário com granizo no RS: ‘Sentimento de derrota’

A chuva, essencial para o desenvolvimento das lavouras brasileiras, tem se tornado motivo de preocupação para produtores rurais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, na região Sul.
O excesso de água nas últimas semanas, associado à influência do El Niño sobre o clima, comprometeu atividades no campo, prejudicou diversas culturas e causou prejuízos milionários, colocando o setor agrícola em alerta.
Em Muliterno (RS), Mateus Barea, que trabalha há mais de duas décadas com o cultivo de cebola, estima perda financeira entre R$ 1,3 milhão e R$ 1,5 milhão após uma chuva de granizo destruir 28 hectares da hortaliça na última terça-feira (3/11).
A expectativa do agricultor era colher mais de 1,2 mil toneladas de cebola nesta safra, mas a plantação foi totalmente comprometida em apenas dois minutos de chuva, desabafou.
“Ao ver a lavoura daquele jeito, o meu sentimento é de derrota. E, junto, aparece o pensamento de desistir da profissão, pois já venho há dois anos com prejuízos. Agora, que seria o ano da recuperação, a gente perde de novo”.
Nas redes sociais, Mateus costumava compartilhar o desenvolvimento da lavoura e mostrar aos seguidores as diferentes etapas da produção. Depois da chuva de granizo, porém, fez questão de registrar a situação da propriedade e os estragos provocados pelo temporal.
“Esse é o último vídeo da safra de cebola. Nós perdemos tudo, não sobrou nada. A cebola estava começando a bulbificação, era um espetáculo, não tinha uma cebola doente, o potencial era muito grande, mas não sobrou nada. Nós íamos ter cebola até abril para vender”, afirmou.
O clima na região Sul
Uma das principais características do El Niño é a alteração no regime de chuvas em diferentes regiões do Brasil. No Sul, o fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacifico favorece precipitações acima da média, acompanhadas, muitas vezes, por ventos fortes e granizo. Já no Norte e no Nordeste, a tendência é oposta, com redução das chuvas e maior risco de estiagem.
Em Santa Catarina, os temporais registrados nesta semana também provocaram estragos, assim como em Muliterno (RS). Segundo a Defesa Civil, 109 dos 295 municípios foram atingidos por fenômenos climáticos desde domingo (1/11). Além de chuvas intensas e inundações em Rio do Sul e outras cidades do Vale do Itajaí, o órgão confirmou a ocorrência de tornados em Chapecó e Xanxerê, no oeste.