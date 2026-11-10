Diretor explica causas de alagamento em posto de saúde durante temporal em Vilhena

O alagamento do posto de saúde Cristo Rei, em Vilhena, registrado após a forte chuva da tarde desta segunda-feira (9), foi explicado pelo diretor de Obras da Secretaria Municipal de Saúde, Ramiro Senna (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Senna afirmou que a entrada de água no prédio foi provocada pelo entupimento de bocas de lobo instaladas nas esquinas próximas à unidade, que estariam obstruídas pelo acúmulo de terra e pela falta de limpeza.

O diretor reconheceu, entretanto, que o nível de construção do posto de saúde é mais baixo, o que contribuiu para que a água da chuva invadisse as dependências do imóvel.

Segundo ele, quando a atual gestão assumiu a obra, o prédio já estava com o contrapiso executado, coberto e com as paredes concluídas. A prefeitura ficou responsável por serviços de pintura e algumas adequações nas portas, além de intervenções na parte frontal, onde foi necessário demolir uma estrutura para a construção de um jardim.

Senna explicou ainda que, durante as intervenções, foi implantado um sistema de captação e canalização das águas pluviais, com instalação de calhas nos beirais e tubulações interligadas a caixas de passagem, que direcionam a água até as bocas de lobo.

Na avaliação do diretor, o acúmulo de terra nas caixas e a possível falta de manutenção do sistema de drenagem provocaram o represamento da água, que acabou retornando e invadindo o interior da unidade, favorecida pelo nível mais baixo do prédio.

Ele descartou problemas na cobertura, nas calhas ou na reforma como causas do alagamento e atribuiu o episódio à obstrução do sistema de drenagem.

O diretor também esclareceu que a reforma foi realizada há aproximadamente quatro anos. Conforme relatou, a prefeitura assumiu a obra depois que a empresa responsável abandonou os trabalhos, realizando intervenções para concluir os serviços, incluindo medidas paliativas e pintura. Câmera de segurança da unidade de saúde registrou momento do início da chuva (Assista ao vídeo abaixo).