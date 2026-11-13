Homem conhecido como “Batoré” é executado a tiros dentro da casa da mãe em Vilhena

Um homem identificado como Fabrício Vilaça dos Santos, de 30 anos, amplamente conhecido no meio policial pelo apelido de “Batoré”, foi executado a tiros de pistola calibre .40 na noite desta sexta-feira, 13 de novembro, no bairro Embratel, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima encontrava-se no interior da residência de sua mãe, localizada na Rua José Garcia Moreira, quando criminosos invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra ele.

Atingido por vários tiros, Fabrício não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro. Até o fechamento desta edição, não havia informações confirmadas sobre a presença de outras pessoas na casa no momento do ataque.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento do perímetro para preservar a cena do crime até a chegada da Polícia Técnico-Científica (Politec).

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo será liberado para a funerária de plantão realizar a remoção. A autoria e a motivação da execução serão investigadas pela Polícia Civil.

Suspeito de homicídio recente

Com uma extensa ficha criminal e diversas passagens pela polícia por delitos registrados na região, “Batoré” havia sido apontado como o principal suspeito de um homicídio ocorrido no fim da semana passada, também em Vilhena.

Na ocasião, na Rua 8508, bairro Assossete, Ingrid Caroline Francisca Martins Eufrásio foi morta a tiros enquanto estava sentada no sofá de uma residência, na presença de quatro crianças.

Segundo relatos colhidos pela polícia naquele episódio, vários suspeitos chegaram ao endereço em motocicletas e o indivíduo conhecido como “Batoré” teria entrado no imóvel e efetuado o disparo fatal, sendo posteriormente reconhecido por fotografia por testemunhas.