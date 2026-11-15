Veja detalhes da execução de homem dentro da casa da mãe em Vilhena; perícia recolheu 24 cápsulas no local

Novos detalhes foram revelados sobre a execução de Fabrício Vilaça dos Santos, de 30 anos, conhecido pelo apelido de “Batoré”, morto a tiros na noite de sexta-feira, 13 de novembro, no interior da residência de sua mãe, localizada na Rua José Roberto Garcia Moreira, no bairro Embratel, em Vilhena.

A perícia contabilizou 24 cápsulas de munições deflagradas no local do crime.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações após uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao imóvel, os policiais foram recebidos pela mãe da vítima, que relatou momentos de terror durante a invasão.

Segundo o depoimento colhido no local, a moradora estava nos fundos do terreno, próximo ao galinheiro, quando dois homens chegaram repentinamente ao portão de acesso, invadiram a residência e abriram fogo contra Fabrício, que estava deitado descansando no sofá da sala de estar.

Temendo pela própria vida, a mãe permaneceu escondida nos fundos do quintal até a chegada da viatura, não conseguindo visualizar as características físicas dos atiradores nem identificar o veículo utilizado na fuga.

Na sala do imóvel, os militares encontraram o corpo da vítima caído ao chão, já sem sinais vitais. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec).

O laudo preliminar apontou uma perfuração por disparo de arma de fogo na região abdominal e múltiplas lesões traumáticas graves na cabeça (atingindo as regiões frontal, temporal esquerda, auricular e malar), além de escoriações no pescoço e no ombro esquerdo.

Durante a varredura na cena da execução, o perito criminal recolheu e catalogou 24 estojos deflagrados de pistolas calibres .40 e 9mm.

Os policiais militares verificaram os arredores em busca de câmeras de monitoramento ou testemunhas oculares, mas nenhum equipamento de gravação foi localizado nas residências vizinhas.

Diligências também foram realizadas em terrenos baldios próximos, porém nenhum suspeito foi encontrado. Após a perícia, o corpo foi liberado à funerária de plantão.

SUSPEITO DE HOMICÍDIO

Com diversas passagens pela polícia desde a adolescência, “Batoré” era apontado por testemunhas como o principal suspeito de assassinar a tiros Ingrid Caroline Francisca Martins Eufrásio, no fim da semana passada, no bairro Assossete, em Vilhena.

Na ocasião, a vítima foi executada enquanto estava sentada no sofá de uma casa na presença de quatro crianças, e testemunhas reconheceram o suspeito por meio de fotografias. A Polícia Civil investiga se a morte de Fabrício tem relação direta com o crime anterior.