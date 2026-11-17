Sentença proferida pela juíza Liliane Pegoraro Bilharva aponta que crime foi motivado por disputa entre facções criminosas; João Carlos Lopes da Silva, Melquizedeque Ferreira da Silva e Maycon Willian Freitas Lima foram condenados pela morte de Marcelo Júnior da Paixão Rodrigues.

Na segunda-feira, 16 de novembro de 2026, o Tribunal do Júri da Comarca de Vilhena condenou três réus envolvidos na morte de Marcelo Júnior da Paixão Rodrigues.

O julgamento, presidido pela juíza Liliane Pegoraro Bilharva, resultou na condenação de João Carlos Lopes da Silva, Melquizedeque Ferreira da Silva e Maycon Willian Freitas Lima pela prática de homicídio duplamente qualificado, com base no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime para todos os acusados, afastando a tese de negativa de autoria e confirmando as qualificadoras de motivo torpe — decorrente de disputa entre facções criminosas — e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

AS PENAS APLICADAS

Na dosimetria da pena, a magistrada destacou a culpabilidade acentuada dos réus, a reincidência de cada um deles e o impacto dos crimes cometidos em nome de organizações criminosas na segurança pública local:

João Carlos Lopes da Silva: apontado como o executor dos disparos que atingiram a vítima em via pública, foi condenado a 20 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Melquizedeque Ferreira da Silva: apontado como responsável por emprestar a arma utilizada no crime, recebeu pena de 19 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Maycon Willian Freitas Lima: apontado como o responsável por transportar o executor até a cena do crime e garantir sua fuga, foi condenado a 19 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

PRISÃO MANTIDA E DESDOBRAMENTOS

Como os réus já se encontravam presos preventivamente e tendo em vista a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, o direito de apelar em liberdade foi negado pela juíza. O juízo determinou a expedição imediata de guias de execução provisória, conforme as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As custas processuais foram atribuídas proporcionalmente aos condenados, observando-se a assistência da Defensoria Pública para parte deles. Os objetos apreendidos nos autos permanecerão sob guarda até o julgamento de eventuais corréus pendentes.