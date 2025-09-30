PC prende policial penal suspeito de fornecer arma para facção criminosa em Vilhena

A Polícia Civil de Vilhena, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), deflagrou nesta terça-feira, 30, a Operação Cérbero, que resultou no cumprimento de mandados de busca e em quatro prisões preventivas.

Entre os detidos está um servidor público, policial penal, apontado como responsável por fomentar uma facção criminosa na cidade e região, fornecendo arma de fogo para a execução de crimes, inclusive homicídios.

A investigação apura o envolvimento dos quatro suspeitos em um assassinato ocorrido em 13 de outubro de 2023, em Vilhena (RO). A vítima foi Marcelo Júnior da Paixão Rodrigues, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a Polícia, a execução teria sido motivada pela disputa entre facções rivais, favorecendo a Tropa da Revolução (TDR).

O caso está diretamente relacionado a uma pistola Taurus calibre 9mm, registrada em nome do policial penal V.T.R., mas apreendida em poder de M.F.S. no dia 30 de dezembro de 2023. As apurações indicam que a arma teria sido vendida por R$ 10 mil a integrantes da facção criminosa e entregue aos executores do homicídio.

Provas reunidas no inquérito reforçam a participação dos investigados. O policial penal, que já ocupou cargos de direção na Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), também é investigado por comércio ilegal de arma de fogo e por participação em organização criminosa. Ele foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira, juntamente com os demais suspeitos, ficando todos à disposição da Justiça.

A operação foi batizada de “Cérbero”, em alusão ao guardião mitológico do submundo. Segundo a Polícia, a escolha simboliza a conduta de quem, embora tivesse a função de proteger a sociedade, teria se transformado em guardião dos interesses de facções criminosas.

Em nota, a Delegacia Regional da Polícia Civil de Vilhena destacou o compromisso em combater a criminalidade:

“A colaboração da comunidade é essencial para garantir que os responsáveis sejam levados à justiça. Seguiremos firmes na missão de oferecer segurança e justiça à sociedade vilhenense.”