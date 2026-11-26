Jhuan Gabryel Junior dos Santos será julgado pelo Tribunal do Júri de Vilhena na próxima quarta-feira, 2 de dezembro.

A sessão está prevista para ter início às 8h30, na 1ª Vara Criminal da Comarca.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o processo nº 7004857-31.2026.8.22.0014 tramita como ação penal de competência do Tribunal do Júri.

De acordo com a pauta judicial, o acusado foi pronunciado e responderá à acusação perante o Conselho de Sentença.

Na fase processual, a decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do rito do júri, ocasião em que o magistrado analisa se há indícios suficientes para submeter o caso à avaliação dos jurados — o que não representa condenação antecipada.

Durante o julgamento, o Ministério Público e a defesa apresentarão suas teses em plenário, cabendo aos jurados decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Até o momento, não há detalhes públicos disponíveis que confirmem a identidade da vítima ou as circunstâncias específicas do crime que será julgado na sessão.