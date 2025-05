Comerciante é detido com simulacro de arma de fogo em abordagem da PM em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira (16), um comerciante foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil após a Polícia Militar receber uma denúncia de que ele estaria armado com uma pistola, possivelmente ilegal.

Diante da informação, uma equipe da Rádio Patrulha foi até o local e localizou o suspeito. Durante a revista pessoal, foi encontrada em sua cintura uma arma de fogo do tipo pistola. No entanto, constatou-se que se tratava de um simulacro, uma réplica não letal, com aparência semelhante à de uma arma real.

De forma espontânea, o comerciante informou aos policiais que responde a processos por crimes de roubo cometidos no estado do Mato Grosso.

Após relatar os antecedentes, o homem solicitou a presença de seu advogado e permaneceu em silêncio. Por esse motivo, não foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o simulacro apreendido.