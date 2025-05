Em Vilhena, PRF apreende 100 kg de drogas em caminhão que seguia para Brasília

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na última quinta-feira (15), uma carga de entorpecentes que era transportada no baú de um caminhão na BR-364, em Vilhena.

A apreensão aconteceu no KM 01 da rodovia, em frente à Unidade Operacional da PRF. O veículo, que saiu de Rio Branco (AC) com destino ao Distrito Federal, foi parado durante fiscalização de rotina. Ao verificar o tacógrafo, os agentes constataram que o motorista, de 29 anos, não havia registrado os descansos obrigatórios nas últimas 24 horas, o que levantou suspeitas.

Durante a inspeção no compartimento de carga, os policiais encontraram 100kg de drogas. Segundo a PRF, a carga ilícita era composta por 62,56kg de maconha e 37,08kg de cocaína, escondidos no baú do caminhão.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena para os procedimentos cabíveis.

A PRF reforça que ações como essa fazem parte do combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam Rondônia.