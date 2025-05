Ex-vice-governador de Rondônia, Zé Jodan garante ao EXTRA que planeja retorno à vida pública nas eleições de 2026

O ex-vice-governador de Rondônia, José Atílio Salazar, conhecido como Zé Jodan, confirmou que pretende retornar à vida pública nas eleições de 2026.

Em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, o empresário e político afirmou que deverá disputar um cargo eletivo, mas ainda avalia se será para deputado estadual ou federal.

Zé Jodan foi vice-governador no primeiro mandato do governador Marcos Rocha, exercendo a função entre 2019 e 2022. Nas eleições de 2022, ele concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia, mas obteve pouco menos de 3 mil votos.

Segundo o próprio Jodan, o resultado modesto foi consequência de uma campanha limitada, já que na época ele estava em São Paulo, acompanhando o tratamento de saúde de sua esposa.

Mesmo sem confirmar filiação partidária no momento, Zé Jodan sinaliza que está se articulando politicamente para retornar ao cenário eleitoral com mais estrutura e disposição. Empresário do setor agropecuário e com histórico de forte atuação no Cone Sul de Rondônia, ele pretende retomar o diálogo com lideranças e eleitores nos próximos meses.

Com o anúncio, o nome de Zé Jodan se junta ao grupo de possíveis pré-candidatos da região que buscam espaço nas próximas eleições estaduais ou federais, marcadas para outubro de 2026.