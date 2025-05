Miss Rondônia Teen disputa título nacional em Curitiba

Espetacular, esplendorosa e dona de uma beleza que parece saída de um conto de fadas, a deslumbrante Emili Vitória Gunchorowski Sanches Santos, de 16 anos, é a representante oficial do estado de Rondônia no tão aguardado Miss Brasil Teen 2025, que acontece entre os dias 16 e 21 de maio, em Curitiba (PR).

Natural de Pimenta Bueno, Emili reúne todos os atributos de uma verdadeira Miss: 1,70m de altura, 55 kg, cabelos loiros, olhos castanhos, um sorriso encantador e uma inteligência brilhante. Ela vive um momento de intensa preparação e expectativa, determinada a conquistar a coroa nacional com graça, propósito e autenticidade.

No dia 20 de maio, segundo comunicado oficial dos organizadores, a atual Miss Brasil Teen, Thielle Gois, passará a faixa para a nova soberana teen da beleza nacional.

A jornada de Emili é acompanhada pela renomada Agency de Modelos Felicittá, sob a direção da experiente Gleice Leite. A agência é referência nacional, somando em seu portfólio 18 títulos nacionais e 5 internacionais, moldando não apenas modelos, mas verdadeiras embaixadoras da elegância e da consciência social.

A cultura dos concursos de beleza cresce a cada ano em Rondônia, e Emili surge como um símbolo de uma nova geração: bela, autêntica, forte e comprometida com causas maiores.

Rondônia está deslumbrantemente bem representada. Que venha o título!

Entrevista – BELEZA DE MISS | Emili Vitória

Nome: Emili Vitória Gunchorowski Sanches Santos

Idade: 16 anos

Signo: Áries

Livro favorito: O Pequeno Príncipe

Dica de beleza: Beba bastante água, durma bem e nunca esqueça de cuidar do seu emocional — autoestima também é autocuidado.

Profissão: Empreendedora e Modelo

Não pode faltar na sua bolsa: Espelhinho e gloss — pequenos detalhes fazem toda a diferença.

Melhor lembrança: Meu primeiro desfile em 2019 como Miss Pimenta Bueno — o começo de tudo.

Presente marcante: Um anel da minha avó — símbolo de força e amor.

Conquista marcante: A faixa de Miss Rondônia Teen 2025 — um sonho que virou realidade.

Bebida preferida: Água

Profissão que deseja seguir: Modelo e empreendedora

Esporte preferido: Dança

Comida preferida: Massas

Não pode faltar na geladeira: Queijos e frutas

Time do coração: Palmeiras

Animal de estimação: Sim! Tenho 7 cachorros

Viagem inesquecível: Paris, França

Cor favorita: Azul

Costuma ler?: Sim, amo livros e documentários

Filme favorito: A Cinco Passos de Você

Atriz favorita: Ariana Grande

Tipo de música: Internacional

Lugar que deseja conhecer: Chile

Maior medo: Perder as pessoas que amo

Mensagem de Emili para o Brasil:

“Que o Brasil continue crescendo com coragem e esperança, sempre valorizando a beleza da diversidade e a força do nosso povo.”

Dica de Emili para futuras misses:

“Acredite no seu potencial, tenha disciplina e, acima de tudo, seja verdadeira consigo mesma. A verdadeira beleza vem de dentro!”