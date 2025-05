Sílvia Cristina faz a entrega de caminhonete e vistoria obras da Associação de Mulheres em Rio Crespo

A deputada federal Sílvia Cristina participou nesta semana da entrega de uma caminhonete para reforçar o atendimento à saúde em Rio Crespo, adquirida com recursos destinados por ela, além de vistoriar obras de melhorias na Associação de Mulheres, visitar uma agroindústria de derivados de leite e participar de reuniões com lideranças e a comunidade.

O veículo, solicitado pelo vereador Rivelino e o ex-vereador Giltamar, que estavam presentes à solenidade, foi entregue à Unidade Básica de Saúde Emílio Gavioli, que presta atendimento também à população da zona rural de Rio Crespo, que possui muitas linhas rurais. As vereadoras Rose, Peu e Telma, a primeira-dama Edna Moraes e o vice-prefeito Alex da Saúde prestigiaram a solenidade.

“Por atender também pacientes da área rural, a Unidade de Saúde necessitava de um veículo mais robusto para conduzir os profissionais de saúde nos atendimentos. Agradeço ao prefeito Eder Paraguai que deu continuidade no processo de compra do veículo, que agora serve à comunidade”, disse a deputada.

Vistoria

A parlamentar aproveitou para vistoriar as obras de melhorias da Associação de Mulheres de Rio Crespo. “Vistoriei a finalização das obras, com o prefeito Eder Paraguai e o vereador Rivelino, que solicitou o recurso e está tudo ficando muito bonito, como o nosso povo merece. E quando inaugurar, já vamos trazer cursos de qualificação do Cidadania Plena, na parceria com o Ifro, para atender à população”, completou.

Agroindústria

Acompanhada do prefeito Eder Paraguai, Sílvia Cristina conheceu a agroindústria familiar Lírio do Vale, do senhor José Anilson da Silva, que produz derivados do leite com excelência, na Linha C 85.

“É muito bom conhecer iniciativas da nossa gente trabalhadora. É da força do trabalho de homens e mulheres do campo que vem o alimento para as nossas mesas. Nosso mandato é também para estimular a produção rural”, finalizou.