Homem é preso ao tentar renovar CNH falsa no CIRETRAN de Vilhena

Na manhã desta segunda-feira (19), a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia de uso de documento falso nas dependências da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o diretor da unidade, que relatou que um homem identificado como J., compareceu ao órgão com o intuito de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No entanto, durante a verificação dos dados apresentados, foi constatado que não havia qualquer cadastro no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) vinculado ao CPF e RG fornecidos por ele.

Diante da inconsistência, o servidor passou a analisar os documentos apresentados e concluiu que a CNH entregue era falsa. Questionado sobre a origem do documento, J., afirmou espontaneamente que adquiriu a carteira junto a um servidor do DETRAN de Rio Branco, no estado do Acre, pelo valor aproximado de R$ 1.600.

Diante da materialidade e dos indícios de autoria do crime, J., recebeu voz de prisão e foi cientificado de seus direitos constitucionais. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado ao policial civil de plantão, junto com a CNH, para o registro da ocorrência e demais providências legais.