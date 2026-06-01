Morador denuncia transferências via PIX não reconhecidas e prejuízo de R$ 820 em Chupinguaia

Um morador de Chupinguaia procurou o quartel da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 1º de maio, para denunciar movimentações financeiras não reconhecidas em sua conta bancária.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou ter constatado três transferências via PIX que totalizaram R$ 820,00.

De acordo com a vítima, ao verificar o extrato da conta, identificou duas transferências no valor de R$ 300,00 cada e uma terceira no valor de R$ 220,00. Segundo ele, nenhuma das operações foi realizada por sua autorização e os destinatários das transações são desconhecidos.

Ainda conforme o relato, a vítima suspeita ter sido alvo de fraude eletrônica ou de acesso indevido à sua conta bancária. Diante da situação, a guarnição da Polícia Militar registrou a ocorrência e colheu as informações necessárias para encaminhamento à autoridade competente.

Os policiais também orientaram o morador a preservar extratos bancários, comprovantes e demais documentos que possam contribuir com as investigações e com os procedimentos junto à instituição financeira.

O caso será apurado para identificar a origem das transferências e eventual responsabilidade criminal pelo prejuízo financeiro causado à vítima.