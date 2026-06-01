Emenda de Thiago Flores garante mais de R$ 1,9 milhão para fortalecer a agricultura em Machadinho do Oeste

O município de Machadinho do Oeste foi contemplado com um importante investimento voltado ao fortalecimento do setor produtivo rural.

Foi confirmado o pagamento de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Thiago Flores (União Brasil), no valor de R$ 1.910.000,00, para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas que irão atender produtores do município.

O recurso foi viabilizado após solicitação da Dra. Josi, que apresentou ao parlamentar as demandas do setor rural e a necessidade de ampliar o suporte aos pequenos e médios produtores da região.

Os investimentos serão aplicados na aquisição de colhedoras de forragem, plantadeiras, carretas agrícolas e caminhão-pipa, equipamentos que contribuirão para o fortalecimento dos programas de apoio à agricultura, melhoria das condições de trabalho no campo e aumento da produtividade das propriedades rurais.

Com uma economia fortemente baseada na agricultura e na pecuária familiar, além de possuir uma das maiores malhas de estradas vicinais de Rondônia, Machadinho do Oeste depende diretamente de investimentos em infraestrutura e mecanização para garantir o desenvolvimento do setor produtivo.

Segundo o deputado federal Thiago Flores, o fortalecimento da agricultura representa um investimento direto na geração de renda, emprego e desenvolvimento dos municípios rondonienses.

“Quem produz precisa de apoio, estrutura e condições para trabalhar. Essa emenda vai fortalecer a agricultura, aumentar a produtividade e ajudar centenas de famílias que vivem da atividade rural em Machadinho do Oeste”, destacou o parlamentar.

Thiago Flores também agradeceu a parceria da Dra. Josi na articulação da demanda e reafirmou seu compromisso com a destinação de recursos para o fortalecimento do setor produtivo em Rondônia.

A expectativa é que os novos equipamentos ampliem a capacidade de atendimento aos produtores rurais, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município e para a valorização da agricultura familiar, uma das principais bases da economia local.