Lei de autoria de Delegado Camargo institui o Dia Estadual do Campista Católico em Rondônia

Rondônia passa a reconhecer oficialmente uma das mais importantes expressões de fé e convivência comunitária presentes no estado.

Foi sancionada a Lei nº 6.381, de 30 de abril de 2026, de autoria do deputado estadual Delegado Camargo, que institui o Dia Estadual do Campista Católico no calendário oficial de Rondônia. A data será celebrada anualmente durante o período do Carnaval.

A nova legislação reconhece a contribuição dos acampamentos católicos para a formação espiritual, fortalecimento das famílias, desenvolvimento de lideranças e promoção de valores que impactam positivamente comunidades em todas as regiões do estado. Ao longo das últimas décadas, milhares de rondonienses tiveram suas vidas marcadas por experiências vividas em retiros e acampamentos organizados por paróquias, movimentos, comunidades e grupos de evangelização.

Muito além de um encontro religioso

Os acampamentos católicos se consolidaram como espaços de transformação humana e espiritual. Durante vários dias, os participantes deixam a rotina para viver uma experiência intensa de convivência, oração, reflexão, formação e partilha.

Para muitos, o acampamento representa um verdadeiro recomeço. São frequentes os testemunhos de reconciliação familiar, superação de vícios, fortalecimento emocional, recuperação da autoestima e reencontro com o propósito de vida. Em um período tradicionalmente associado aos excessos do Carnaval, os acampamentos oferecem uma alternativa baseada na fé, no acolhimento e na construção de relacionamentos saudáveis.

Jovens, adultos, casais e famílias inteiras encontram nesses encontros um ambiente seguro para refletir sobre suas escolhas, fortalecer princípios e criar amizades que frequentemente permanecem por toda a vida. Mais do que eventos religiosos, os acampamentos se tornaram instrumentos de evangelização, formação de caráter e fortalecimento dos laços comunitários.

Formação de líderes e serviço ao próximo

O impacto dos acampamentos ultrapassa os dias de realização do evento. Muitos coordenadores de pastorais, líderes comunitários, missionários e voluntários de projetos sociais iniciaram sua caminhada após uma experiência vivida em um retiro católico.

Os ensinamentos e valores compartilhados durante os encontros se refletem diretamente nas comunidades, inspirando ações de solidariedade, trabalho voluntário, cuidado com as famílias e compromisso com o bem comum. Trata-se de um movimento que gera frutos permanentes e fortalece a atuação da Igreja na sociedade.

Uma tradição presente em todo o estado

Em Rondônia, os acampamentos católicos já fazem parte da história de centenas de comunidades. Todos os anos, especialmente durante o Carnaval, milhares de pessoas participam de programações realizadas em diversos municípios, mobilizando voluntários, lideranças religiosas e famílias em uma grande corrente de evangelização e acolhimento.

A instituição da data representa o reconhecimento de uma tradição que atravessa gerações e continua transformando vidas. Ao incentivar valores como solidariedade, respeito, responsabilidade, fraternidade e serviço ao próximo, os acampamentos contribuem para a construção de comunidades mais fortes, famílias mais unidas e cidadãos mais comprometidos com a sociedade.

Reconhecimento oficial

A Lei nº 6.381/2026 não gera despesas para o Estado nem cria obrigações administrativas. Seu objetivo é reconhecer oficialmente a relevância dos acampamentos católicos e valorizar o trabalho de milhares de voluntários que, ano após ano, dedicam tempo e esforço para acolher, evangelizar e servir pessoas em busca de uma experiência de fé.

Atuação parlamentar

Autor da proposta, o deputado estadual Delegado Camargo também preside a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana da Assembleia Legislativa de Rondônia. Para o parlamentar, a criação da data representa o reconhecimento de uma missão que há décadas produz frutos concretos na vida de milhares de famílias rondonienses.

Com a sanção da lei, Rondônia passa a valorizar oficialmente uma tradição que reúne fé, acolhimento, formação humana e serviço ao próximo, reconhecendo o papel dos acampamentos católicos como importantes instrumentos de transformação social, fortalecimento familiar e construção de comunidades mais solidárias.