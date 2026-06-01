Deputado Cássio Gois homenageia policiais militares do 2º Pelotão de Espigão D’Oeste com Medalha do Mérito Legislativo

Os policiais militares do 2º Pelotão da Polícia Militar de Espigão D’Oeste foram homenageados pela Assembleia Legislativa de Rondônia, por meio do deputado estadual Cássio Gois, com a Medalha do Mérito Legislativo, uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Poder Legislativo Estadual.

A homenagem foi realizada em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos policiais militares à segurança pública e à proteção da sociedade rondoniense. A sessão solene reuniu autoridades, representantes da segurança pública e membros da sociedade civil em um momento de agradecimento aos homens e mulheres que dedicam suas vidas à missão de servir e proteger.

O efetivo do 2º Pelotão tem se destacado pela atuação firme no combate à criminalidade, pelo trabalho preventivo desenvolvido junto à comunidade e pelo compromisso diário com a manutenção da ordem pública. A homenagem reforça a importância da atuação da Polícia Militar para a segurança da população e destaca o excelente trabalho realizado pelos policiais em benefício de toda a comunidade de Espigão D’Oeste.

Receberam a Medalha do Mérito Legislativo os seguintes policiais militares:

1º Tenente Clebson Leandro Madeira

2º Sargento Evandro Marcio Libardi

2º Sargento Janaina Biscola de Melo

2º Sargento PM Vlademir Boeck

3º Sargento Cleison Uedens Madeira

3º Sargento Fabio Henrique Dutra Bernardi

3° Sargento Neliandra Meireles de Souza Coelho

3° Sargento Fabio Rodrigues de Freitas

Durante a solenidade, o deputado Cássio Gois destacou a importância de reconhecer aqueles que fazem a diferença na vida da população por meio do trabalho desenvolvido na segurança pública.

“Esta homenagem representa o reconhecimento do povo de Rondônia a homens e mulheres que exercem sua missão com coragem, responsabilidade e dedicação. Os policiais militares de Espigão D’Oeste desempenham um trabalho exemplar, protegendo famílias, preservando a ordem e contribuindo para uma sociedade mais segura. Valorizar esses profissionais é reconhecer a importância da segurança pública para o desenvolvimento dos nossos municípios”, afirmou o parlamentar.

Cássio Gois também ressaltou que a valorização das forças de segurança sempre esteve entre suas principais bandeiras de atuação. Ao longo do mandato, o deputado já realizou homenagens a policiais militares de diversos batalhões do estado, incluindo profissionais que atuam em Cacoal, além de defender investimentos, estrutura e melhorias para fortalecer a segurança pública em Rondônia.

A homenagem aos policiais do 2º Pelotão de Espigão D’Oeste simboliza o reconhecimento público a profissionais que, diariamente, colocam suas vidas a serviço da população, contribuindo para a construção de uma sociedade mais segura, justa e protegida.