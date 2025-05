Casal é preso com mais de 2,8 quilos de drogas em Vilhena; mulher confessou que vendia por pix

Na noite de sexta-feira, 30, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Vilhena prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas.

Eles foram abordados enquanto transitavam em uma motocicleta após denúncias de que estariam realizando entregas de entorpecentes.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a equipe recebeu informações de que o casal estava nas proximidades de um posto de combustível na Avenida Celso Mazutti, no bairro Bodanese. Ao avistarem os suspeitos seguindo em direção ao bairro Cristo Rei, os policiais realizaram um acompanhamento tático e abordaram a dupla na Avenida 743.

O condutor da moto foi identificado como L., e sua esposa como H. Com o homem nada de ilícito foi encontrado, porém, durante revista na mulher, os policiais localizaram no bolso do casaco uma porção embalada de substância branca em pó, aparentando ser cocaína, pesando cerca de 20 gramas. Também foram encontradas embalagens contendo aproximadamente 62 gramas de cocaína e maconha, além de pinos e invólucros plásticos utilizados para fracionamento e comercialização de drogas.

Segundo a polícia, o casal já havia sido visto em atitude suspeita no pátio de outro posto de combustível na Avenida Marechal Rondon momentos antes da abordagem, demonstrando nervosismo.

Durante o interrogatório, a mulher assumiu que transportava os entorpecentes com a intenção de vendê-los para melhorar a situação financeira da família. Ela ainda revelou que os pagamentos eram realizados via pix, e que ela mesma fazia a separação das drogas conforme os pedidos dos clientes, utilizando aplicativos de mensagens para negociar as entregas.

Após a confissão, a guarnição se deslocou até a residência do casal, onde foram localizados mais entorpecentes. No total, foram apreendidos 2.426 gramas de maconha e 450 gramas de cocaína, além de mais embalagens plásticas e pinos.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.