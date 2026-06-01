FFER divulga tabela e regulamento do Rondoniense Sub-20 de 2026; abertura será entre Genus e Gazin Porto Velho

O Departamento de Competições (DCO) da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) divulgou nesta segunda-feira, 1º de junho, a tabela detalhada e o regulamento do Campeonato Rondoniense Sub-20 de 2026.

A competição contará com a participação de nove clubes na disputa pelo principal título das categorias de base do futebol rondoniense.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a partida de abertura será realizada no dia 20 de junho, às 9h, no Centro de Treinamento do Rondoniense, em Porto Velho, entre Sport Genus e Gazin Porto Velho.

A primeira rodada terá sequência no dia 21 de junho, com os confrontos entre Brazuca e Itapuense, também no CT do Rondoniense, e Espigão diante do Rolim de Moura, no estádio Luizinho Turatti. O fechamento da rodada acontece em 22 de junho, quando Ji-Paraná enfrenta o União Cacoalense no estádio Biancão. A equipe do Pimentense folga na rodada inaugural.

O campeonato foi dividido em dois grupos. O Grupo A é formado por Brazuca, Gazin Porto Velho, Genus e Itapuense. Já o Grupo B reúne Espigão, Ji-Paraná, Pimentense, Rolim de Moura e União Cacoalense.

Representante de Pimenta Bueno na competição, o Pimentense fará sua estreia na segunda rodada, marcada para o dia 27 de junho, diante do Rolim de Moura, no estádio Cassolão.

A primeira fase será disputada em turno único dentro de cada grupo. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às semifinais, que serão realizadas em jogos de ida e volta. A decisão do campeonato também ocorrerá em duas partidas.

Além do título estadual, as equipes disputam vagas em competições nacionais importantes, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Copa do Brasil Sub-20 de 2027, fortalecendo a vitrine para jovens atletas do futebol rondoniense.

>>>Confira a Tabela e o Regulamento do Rondoniense Sub-20