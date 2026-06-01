Prefeitura avança em reforma de escola com investimento total de quase R$ 2 milhões em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), concluiu a primeira etapa da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Hermógenes Roberto Nogueira, garantindo mais conforto, segurança e qualidade para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Nesta fase, foi entregue a reforma de um bloco pedagógico contendo três salas de aula, uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e uma sala de reforço escolar. As melhorias contemplaram a reforma do piso, forro, pintura e esquadrias, além da revitalização do bloco de banheiros masculino, feminino e PCD.

As obras seguem em andamento em uma nova área da escola, onde passam por reforma outras duas salas de aula, sala dos professores, sala de vídeo/biblioteca e almoxarifado.

O projeto prevê ainda a reforma da passarela coberta que interliga a escola à quadra poliesportiva, reforma de cobertura, drenagem pluvial, adequações elétricas e serviços de paisagismo, promovendo uma reestruturação ampla da unidade escolar. O investimento total na obra, após a conclusão de todas as etapas, será de R$1.924.260,63.

A iniciativa reforça o compromisso da administração com a valorização da educação e a melhoria da infraestrutura das unidades de ensino, proporcionando ambientes mais adequados, seguros e confortáveis para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e o bem-estar dos estudantes.