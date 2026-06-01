Homem aciona PM após alegar falta de pagamento por serviço prestado em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma suposta falta de pagamento por serviço prestado em uma obra localizada no bairro Barão do Melgaço III, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o solicitante relatou aos policiais que trabalhou como diarista em uma obra no último dia 27 de maio e que não teria recebido o valor combinado pelos serviços executados.

Ao atender a ocorrência, a guarnição realizou contato com o trabalhador, que informou não saber indicar o endereço exato da obra nem fornecer dados suficientes para identificar o responsável pela contratação.

Durante a averiguação, os policiais constataram que a situação relatada configurava, em tese, uma controvérsia de natureza trabalhista e/ou cível, sem indícios de prática criminosa ou de qualquer circunstância que exigisse intervenção policial imediata.

Diante dos fatos, o trabalhador foi orientado sobre os procedimentos adequados para buscar eventual reparação de seus direitos, sendo informado da possibilidade de recorrer aos órgãos competentes, como a Justiça do Trabalho ou a esfera cível.

A ocorrência foi registrada para fins de documentação e orientação das partes envolvidas.