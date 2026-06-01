Troféu Arara de Ouro 2026 celebra agências destaque da Sicoob Credisul

As agências da Sicoob Credisul que mais se destacaram ao longo de 2025 foram reconhecidas durante a cerimônia do Troféu Arara de Ouro 2026, realizada no dia 27 de maio, em Vilhena. O encontro reuniu colaboradores, lideranças e equipes das unidades da cooperativa em uma noite marcada por celebração, conquistas e valorização de resultados.

A premiação marcou o encerramento do Sicoob Work Up 2026, que reuniu lideranças e colaboradores estratégicos em uma imersão voltada ao desenvolvimento profissional, sucessão de lideranças e preparação dos times para os desafios do mercado. Durante dois dias, os participantes acompanharam palestras, painéis e momentos de troca de experiências com especialistas de diferentes áreas.

Realizada no auditório da Faculdade Favoo, a cerimônia do Troféu Arara de Ouro celebrou os resultados alcançados pelas agências ao longo de 2025 e marcou o encerramento da programação do Work Up. Considerado um dos momentos mais aguardados do calendário interno da Sicoob Credisul, o prêmio evidencia na prática como o investimento nas pessoas contribui para os resultados alcançados pela cooperativa.

O superintendente de Produtos e Serviços da Sicoob Credisul, Isaías Batista, ressaltou a importância do Work Up na preparação dos colaboradores para os desafios do negócio. “Investir no desenvolvimento das pessoas é investir no futuro da cooperativa. O Work Up foi pensado para promover conhecimento, alinhamento e inspiração, fortalecendo as lideranças que conduzem nossos resultados diariamente.”

Entre as 47 agências da Sicoob Credisul, sete unidades foram premiadas nas categorias avaliadas ao longo do ano:

• Superação: Agência Habitasa – Rio Branco (AC)

• Inovação: Agência Sede – Vilhena (RO)

• Excelência e Eficiência: Agência Jardim América – Vilhena (RO)

• Cooperativismo e Sustentabilidade: Agência Nova Mutum (MT)

• Excelência em Atendimento: Agência Corumbiara (RO)

• Performance em Negócios: Agência Cerejeiras (RO)

• Performance em Produtos: Agência Sede – Vilhena (RO)

Além das agências premiadas, a cerimônia também homenageou colaboradores que completaram 10 anos de atuação na cooperativa e participantes do programa Ser+ Credisul, iniciativa de Gestão de Pessoas voltada ao fortalecimento de lideranças.

O presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, destacou o significado da premiação para a cultura da cooperativa. “A Arara de Ouro reconhece o comprometimento das equipes, o cuidado com os cooperados e a dedicação diária de cada colaborador que contribui para o nosso crescimento e para a geração de valor em nossas comunidades.”