Na Rondônia Rural Show, Bagattoli destaca investimentos na agricultura familiar dos 52 municípios

A 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional chegou ao fim e mostrou as potencialidades da agricultura e da pecuária do estado.

A maior feira de negócios da região Norte do país mobilizou milhares de pessoas, empresários e produtores rurais.

O senador Jaime Bagattoli (PL), por exemplo, marcou presença ao visitar estandes e pavilhões da agroindústria familiar e destacou os mais recentes investimentos do seu mandato no setor produtivo.

Ao todo, mais de R$ 50 milhões já foram aplicados pelo senador somente na compra de maquinários, implementos agrícolas e apoio a associações e cooperativas rurais, além de incentivo à regularização fundiária.

“Tem sido uma satisfação prestigiar toda a estrutura, trabalho e produção agrícola de Rondônia. São produtores e famílias que geram emprego e renda a partir do campo. Aqui a gente pode ver o quanto o nosso estado avançou na produção agropecuária e como o país e o mundo estão cada vez mais interessados em investir aqui”, afirmou o senador.

Entre as entregas estão mais de 40 tratores agrícolas aos municípios, 15 caminhões, 8 retroescavadeiras, 6 rolos compactadores, minicarregadeiras, entre outros.

O senador também se destaca pelo investimento na infraestrutura de escoamento, como a recuperação de estradas vicinais, construção de pontes de concreto e pavimentação de vias em setores chacareiros.