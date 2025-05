Deputada Rosangela Donadon entrega título de cidadão honorífico a Eugênio Odilon, da Ciclo Cairu

Em um momento de celebração e reconhecimento, a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) entregou o título de cidadão honorífico de Rondônia ao empresário Eugênio Odilon Ribeiro, fundador e proprietário da Ciclo Cairu.

A homenagem, proposta pela parlamentar, destaca a trajetória inspiradora de Eugênio, marcada pelo empreendedorismo, pela dedicação e pelo impacto positivo no desenvolvimento econômico e social do estado.

À frente da Ciclo Cairu, uma das maiores fabricantes de bicicletas do Brasil, o empresário gera centenas de empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local e regional.

Durante a cerimônia, realizada na 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, Rosangela Donadon ressaltou a importância de valorizar lideranças que, como Eugênio, transformam realidades e inspiram novas gerações. “É com imensa satisfação que reconhecemos, neste evento que celebra o vigor do agronegócio, um cidadão que se tornou um verdadeiro pilar para Rondônia”, afirmou.

A entrega do título durante a Rondônia Rural Show reforça o compromisso da Assembleia Legislativa em reconhecer cidadãos que, com suas trajetórias, constroem a identidade e a força do estado. “Que o exemplo do senhor Eugênio inspire muitas outras pessoas a acreditarem no potencial de Rondônia e a trabalharem com responsabilidade e paixão pelo nosso futuro”, finalizou Rosangela Donadon.