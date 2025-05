Discussão entre casal termina com homem esfaqueado no Residencial Maria Moura em Vilhena

Na tarde deste sábado, 31, uma ocorrência envolvendo violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na Rua 101-08 no Residencial Maria Moura, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição da Rádio Patrulha encontrou outra viatura já atendendo a situação e identificou a vítima como O., que apresentava um ferimento aparentemente causado por faca.

Segundo relato à PM, O. afirmou que havia sido atacado por sua companheira, identificada como M., após uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional. Devido à gravidade do ferimento, o médico plantonista solicitou exames para avaliar a profundidade da perfuração e possíveis lesões internas.

Já M., contou aos policiais que convive com O., há cerca de sete anos e que, ao retornar para casa embriagado, o companheiro iniciou uma discussão por motivos fúteis. Ela disse que, enquanto preparava comida e cortava carne com uma faca, foi surpreendida por O., que teria puxado seus cabelos e desferido um soco em seu rosto, causando uma lesão interna.

Conforme seu relato, ao tentar se defender, acabou ferindo o companheiro com a faca, alegando que o golpe não foi intencional. Em seguida, ela correu para o quarto, mas foi alcançada por O., que ainda conseguiu mordê-la no braço direito. As agressões cessaram somente com a intervenção do cunhado da mulher.

M., foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, onde informou que não desejava solicitar medida protetiva contra o companheiro. Durante a ocorrência, os policiais encontraram uma porção de maconha na residência, que, segundo ela, é de sua propriedade e para consumo pessoal.

A faca usada na agressão e a droga foram apreendidas e entregues à autoridade policial de plantão. O caso segue sob investigação.