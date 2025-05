Homem furta carnes e cervejas de supermercado em Vilhena e foge antes da chegada da polícia

Na tarde deste sábado, 31, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado localizado em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com o solicitante, responsável pelo monitoramento das câmeras de segurança do estabelecimento. Ele relatou que, ao revisar as imagens, notou a ação suspeita de um homem de cor branca, vestindo camiseta azul-escura e calça jeans.

Segundo o monitor, o suspeito saiu do supermercado carregando uma cestinha de compras, a qual deixou sobre os carrinhos na entrada do local. No entanto, ele levou consigo um pacote de carne e aproximadamente oito latas de cerveja da marca Brahma, sem efetuar o pagamento.

A guarnição realizou buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que agora ficará responsável pelas investigações do caso.