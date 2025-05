Moradora denuncia furto de R$ 1,2 mil e cartões bancários em Cerejeiras

Na última quarta-feira, 28, uma moradora da linha 3 – nas proximidades do travessão do aeroporto, em Cerejeiras, acionou a Polícia Militar após perceber que havia sido vítima de furto em sua residência.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a mulher relatou que havia guardado R$ 1,2 mil em dinheiro atrás da porta do guarda-roupa, escondido sob algumas roupas. Por volta do meio-dia, ao verificar o local, notou que o dinheiro havia desaparecido, juntamente com quatro cartões bancários – sendo dois do Bradesco e dois da Caixa Econômica Federal.

A vítima destacou aos policiais que não houve sinais de arrombamento em portas ou janelas, já que a casa estava aberta no momento do crime. Além disso, ela afirmou não ter visto qualquer pessoa suspeita nas proximidades.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que deverá investigar a autoria e as circunstâncias do furto.