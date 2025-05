Morre Ondacir Bogo, tradicional empresário de Vilhena, aos 67 anos

Morreu na manhã deste sábado (31), aos 67 anos, o empresário Ondacir Antônio Bogo, morador de Vilhena há quase cinco décadas.

O empresário estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Bom Jesus, onde foi diagnosticado com uma infecção generalizada que evoluiu para falência múltipla dos órgãos.

Bogo deu entrada no hospital na manhã de sexta-feira (30), com sintomas semelhantes aos da chikungunya. No entanto, exames descartaram a doença. A infecção avançou rapidamente, comprometendo órgãos vitais e agravando seu estado de saúde nas horas seguintes.

Nascido no Sul do país, Ondacir mudou-se para Vilhena em meados da década de 1970. Iniciou sua trajetória profissional trabalhando em obras, mas logo encontrou sua vocação no comércio de bancas de revistas. A primeira foi instalada na praça Ângelo Spadari, no centro da cidade. Com o tempo, ampliou o negócio, chegando a manter quatro bancas em funcionamento.

Nos últimos anos, atuava também como sócio da estação rodoviária de Vilhena, onde mantinha uma de suas bancas. Reconhecido por sua dedicação ao comércio local, Bogo era uma figura querida e conhecida entre os vilhenenses.

Ondacir Antônio Bogo deixa dois filhos. O velório será realizado na Capela Mortuária de Vilhena. Até o momento, o horário do sepultamento não foi confirmado pela família.