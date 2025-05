Polícia flagra desmanche clandestino de bicicletas elétricas furtadas e apreende menores em Vilhena

Na manhã deste sábado, 31, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para verificar uma denúncia de desmanche clandestino de veículos na Rua 8510, bairro Assossete, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o local estaria sendo utilizado para desmontar veículos furtados.

Ao chegarem à residência indicada, os policiais identificaram uma mulher responsável pela casa maior de idade e dois moradores, um deles não morava no local. Com a autorização da mulher identificada como R., os militares entraram no imóvel e localizaram, na área externa, duas bicicletas elétricas, um motor 500w Wehawk Hw03 e uma bateria recarregável de cor preta.

Uma das bicicletas já estava parcialmente desmontada e possuía características semelhantes àquela furtada recentemente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), cujo crime foi registrado por câmeras de segurança.

Durante a abordagem, o adolescente afirmou que as bicicletas pertenciam à sua mãe. No entanto, ao ser questionado sobre o furto ocorrido dias atrás, ele confessou ter participado do crime junto com um comparsa, também menor de idade. O jovem revelou ainda que peças do veículo furtado foram transferidas para sua própria bicicleta e que havia comprado algumas partes por R$ 50,00 do outro menor.

Sobre o veículo desmontado, o adolescente disse tê-lo adquirido por R$ 1 mil, mas alegou não saber a procedência e que o desmontou apenas para aproveitar as peças. Segundo ele, sua mãe não tinha conhecimento dos fatos.

Posteriormente, a guarnição foi até a casa do outro menor envolvido, no Setor 12. Lá, a mãe do adolescente relatou aos policiais que tinha reconhecido o filho em uma reportagem sobre o furto e afirmou ter informado a Central de Operações via WhatsApp. No entanto, ao checar a suposta denúncia, os policiais receberam resposta negativa: a Central disse não ter recebido nenhuma informação formal.

Durante a ação, os militares também realizaram buscas em terrenos baldios nas proximidades para tentar localizar outras peças descartadas pelos menores, mas nada foi encontrado.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. Diante dos fatos, os dois maiores de idade receberam voz de prisão e os menores foram apreendidos, sendo todos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.