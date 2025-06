Rádio Patrulha detém casal com porções de cocaína no Jardim Eldorado em Vilhena

No final da tarde deste sábado, 31, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, quando avistou um casal em uma motocicleta Honda CG de cor vermelha, com placa do município de Cujubim, em atitude suspeita.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o comportamento do condutor chamou a atenção dos militares, especialmente pelo nervosismo demonstrado ao perceber a aproximação da viatura.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem do casal, identificado pelas iniciais G. (condutor) e K. (passageira). Durante revista pessoal, foi encontrada uma carteira de cigarro da marca Dunhill no bolso do homem, contendo nove porções de uma substância branca, embaladas individualmente em sacolinhas plásticas, aparentando ser cocaína, prontas para comercialização.

Questionado, o suspeito afirmou ser usuário de drogas, mas se recusou a informar a origem do entorpecente. Ainda durante a abordagem, os policiais encontraram dois aparelhos celulares com o casal. Ao tentar apresentar sua CNH digital, o condutor teve o celular desbloqueado por reconhecimento facial, momento em que arremessou o aparelho ao chão numa tentativa de danificá-lo e fugir, sendo contido imediatamente pelos militares.

A mulher alegou desconhecer que o companheiro estivesse envolvido com o tráfico ou guardasse drogas.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada.

O caso segue sob investigação para apurar a origem da droga e possíveis conexões com o tráfico na região.

>>>Vídeo: