Além de referência em média e alta complexidade, Vilhena se destaca na Atenção Básica e se consolida como modelo de saúde integral em RO

O município de Vilhena conquistou o 2º lugar entre os 52 municípios de Rondônia no ranking do programa “Previne Brasil”, referente ao 3º quadrimestre de 2024, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 27 de maio de 2025.

A nota de desempenho alcançada por Vilhena foi 549,80 pontos, ficando atrás apenas de Rolim de Moura.

O resultado consolida Vilhena como um dos principais modelos de gestão da Atenção Primária à Saúde no estado. Atualmente, o município conta com mais de 30 equipes de saúde da família e saúde bucal, sendo o um dos maiores contingente entre os municípios rondonienses, o que exige maior organização, estrutura e capacidade de atendimento.

Diferente de cidades menores que possuem menos equipes, Vilhena mantém um desempenho acima da média, demonstrando eficiência na coleta e registro de indicadores, qualificação dos atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde e forte compromisso com o cuidado preventivo da população. O resultado evidencia o trabalho articulado entre as equipes de saúde, a coordenação da Atenção Primária e o apoio da gestão municipal.

Entre os municípios rondonienses com população superior a 100 mil habitantes, o desempenho de Vilhena se destaca de forma contundente. Enquanto Porto Velho, a capital do estado, aparece apenas na 50ª posição, com nota de 143,99, e Ji-Paraná, outro grande município, figura em 27º lugar, com 342,10 pontos, Vilhena ocupa o topo do ranking, mostrando que o tamanho da população não é obstáculo para uma gestão eficiente e comprometida com resultados.

Outro exemplo importante é o município de Ariquemes, cuja população é semelhante à de Vilhena, mas que aparece apenas na 17ª colocação, com 370,86 pontos — uma diferença de quase 180 pontos que revela o impacto direto de uma gestão qualificada e estruturada sobre os indicadores de saúde da Atenção Primária.

O programa “Previne Brasil” avalia sete indicadores que refletem a efetividade da Atenção Primária, como o acompanhamento pré-natal, cobertura vacinal, controle de hipertensão e diabetes, e realização de exames preventivos. O excelente desempenho de Vilhena reflete o esforço coletivo das equipes de saúde, da coordenação da Atenção Primária e da atual gestão municipal em fortalecer políticas públicas baseadas em dados, prevenção e cuidado humanizado.

Esse resultado não apenas confirma Vilhena como referência em saúde pública no Cone Sul, mas também reforça a diferença entre gestões que priorizam a estruturação do SUS nos municípios e aquelas que enfrentam maior dificuldade em organizar o cuidado primário à população.

>>> CONFIRA O RANKING ABAIXO: