DIA DA IMPRENSA: Rosangela Donadon homenageia jornalistas e comunicadores de Rondônia

Em celebração ao Dia da Imprensa, comemorado em 1º de junho, a deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) parabenizou jornalistas, radialistas, apresentadores, fotógrafos, cinegrafistas, assessores de comunicação e todos os profissionais que atuam na produção e disseminação de informações em Rondônia.

A parlamentar ressaltou que a imprensa desempenha um papel essencial na construção de uma sociedade mais consciente e participativa, garantindo à população o acesso à informação de interesse público e contribuindo para a transparência das ações desenvolvidas pelos poderes constituídos.

Rosangela Donadon destacou ainda que o trabalho dos profissionais da comunicação exige compromisso, responsabilidade e dedicação diária. Segundo ela, são esses profissionais que levam informação aos municípios, comunidades rurais e áreas mais distantes do estado, aproximando os cidadãos dos acontecimentos que impactam suas vidas.

“Quero expressar meu respeito e gratidão a todos os profissionais da imprensa que, com ética e compromisso, cumprem a missão de informar a sociedade. O trabalho realizado por vocês é fundamental para fortalecer a democracia e garantir que a população tenha acesso a informações de qualidade”, afirmou a deputada.

A parlamentar reforçou seu reconhecimento aos comunicadores que atuam diariamente na valorização das pautas que contribuem para o desenvolvimento de Rondônia. “Neste Dia da Imprensa, deixo minha homenagem a todos que fazem da comunicação uma ferramenta de cidadania, conhecimento e transformação social. Que nunca faltem coragem, responsabilidade e compromisso com a verdade no exercício dessa importante profissão”, concluiu