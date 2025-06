ASDEFARI é beneficiada com sistema de energia solar viabilizado por emenda do deputado Delegado Camargo

A Associação dos Deficientes Físicos de Ariquemes (ASDEFARI) recebeu um importante reforço em sua infraestrutura com a instalação de um sistema de energia solar, viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Delegado Camargo.

O investimento, no valor de R$ 136 mil, permitirá uma economia significativa nas contas de energia da entidade, ampliando a capacidade de atendimento e o alcance de seus serviços.

A entrega oficial contou com a presença do parlamentar, que destacou a relevância da ação para o fortalecimento do trabalho social prestado pela ASDEFARI. A economia gerada pela nova fonte de energia renovável permitirá que os recursos anteriormente utilizados no pagamento da energia elétrica sejam realocados para melhorar o suporte às pessoas com deficiência atendidas pela associação.

Segundo o presidente da ASDEFARI, Fernando Costa, a economia mensal prevista ultrapassa os R$ 6 mil. “Tínhamos um gasto elevado com energia, especialmente com o uso contínuo dos aparelhos de ar-condicionado e do sistema de aquecimento da piscina, essencial para as terapias. Agora, com as placas solares em funcionamento, teremos fôlego financeiro para investir ainda mais em nossas atividades”, afirmou.

O deputado Delegado Camargo ressaltou que apoiar instituições sérias e comprometidas com o bem-estar social é uma prioridade de seu mandato. “Ver uma entidade como a ASDEFARI economizando recursos e ampliando seu atendimento é extremamente gratificante. Esse dinheiro é do povo, fruto dos impostos, e estou aqui para garantir que ele retorne em forma de benefícios concretos. Meu papel é servir com responsabilidade e empatia”, declarou.

O deputado Delegado Camargo também reafirmou seu compromisso com as pautas da inclusão. Pai atípico, padrinho das APAEs de Rondônia e autor de diversas leis voltadas à pessoa com deficiência, o deputado tem atuado firmemente para garantir mais acessibilidade, dignidade e justiça social.