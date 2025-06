Coronel Chrisóstomo anuncia projeto de esporte, lazer, saúde e assistência social para todas as idades em São Francisco do Guaporé

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) esteve nesta quinta-feira (5) em São Francisco do Guaporé, onde anunciou um novo projeto voltado à promoção da qualidade de vida da população, com foco em atividades físicas, recreativas e ações de saúde para jovens, adultos e idosos.

A apresentação da proposta ocorreu durante reunião pública com autoridades locais e moradores, realizada no antigo prédio da loja Talismã, no centro da cidade.

Acompanhado do prefeito Zé Wellington, do vice-prefeito Marcelo Parrão, do secretário de Infraestrutura Robson Fernandes e da pecuarista Sra. Silva, o parlamentar também visitou a prefeitura, secretarias municipais e o Centro de Capacitação e Convivência. No local, são oferecidos cursos profissionalizantes em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O novo projeto prevê a criação de espaços estruturados para práticas esportivas, atividades de lazer e ações de promoção à saúde. A proposta busca atender diferentes faixas etárias e promover inclusão social, integração comunitária e melhoria da qualidade de vida.

Todos os secretários municipais estiveram presentes na reunião, além de vereadores e moradores da cidade. A agenda do deputado Coronel Chrisóstomo segue pelo Vale do Guaporé, com nova etapa prevista para o município de Costa Marques.

Em entrevista à Rádio Clube 88.7 FM, o parlamentar destacou que já destinou R$2.527.185,00 ao município. Segundo ele, os recursos atendem áreas como saúde, transporte e tecnologia, com ações como a aquisição de unidade móvel para transporte de passageiros, aparelhamento de unidades de saúde e expansão do programa Wi-Fi Brasil para os distritos de Pedras Negras e Porto Murtinho.