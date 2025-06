Deputado Eyder Brasil visita Trinidad para fortalecer integração entre Rondônia e Bolívia

O deputado estadual Eyder Brasil esteve em Trinidad, capital do Departamento do Beni, na Bolívia, com o objetivo de fortalecer a integração econômica entre Rondônia e o país vizinho.

A visita faz parte de uma série de articulações para viabilizar um corredor terrestre que conecte os dois estados, promovendo o desenvolvimento regional e ampliando as oportunidades de comércio e investimento.

Durante sua estadia, Eyder Brasil se reuniu com autoridades bolivianas e representantes do setor produtivo para discutir a implementação de infraestrutura que facilite o transporte de mercadorias e pessoas entre os países. O parlamentar destacou a importância da iniciativa: “A integração com o Beni é estratégica para Rondônia. Estamos trabalhando para transformar essa conexão em uma realidade que beneficie ambos os lados da fronteira.”

Essa não é a primeira vez que parlamentares da Assembleia Legislativa de Rondônia visitam Trinidad com o propósito de estreitar laços e promover a cooperação bilateral. A continuidade dessas ações reforça o compromisso do estado em buscar soluções que impulsionem o crescimento econômico e social por meio da integração com a Bolívia.