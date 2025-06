FIMCA Vilhena promove 1º Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense

Nos dias 10, 11 e 12 de junho, a FIMCA Vilhena realizará o I Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense, um evento voltado a acadêmicos de Medicina, estudantes das demais áreas da saúde e profissionais da região.

A programação contará com palestras, minicursos e atividades práticas que visam fortalecer a formação técnica e científica dos participantes.

Idealizado a partir de uma proposta discente, o congresso foi planejado para abordar temas pertinentes à realidade dos futuros profissionais da saúde, reunindo nomes de destaque da medicina regional e nacional. A proposta é oferecer um espaço de atualização, troca de experiências e aprofundamento técnico, atendendo às necessidades acadêmicas e do mercado.

As palestras serão realizadas no auditório do Hospital Cooperar e abordarão diferentes áreas da medicina, com enfoque em inovações, boas práticas e desafios contemporâneos da profissão. Já os minicursos acontecerão nas instalações da FIMCA Vilhena e terão caráter prático, voltados ao desenvolvimento de habilidades específicas.

O congresso representa um passo importante na consolidação do curso de Medicina da instituição e no fortalecimento do compromisso com a qualidade da formação superior na área da saúde.

Para o Dr. Aparício Carvalho, Diretor Presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, o congresso reafirma a missão da instituição de transformar o ensino em uma ferramenta de impacto social:

“A FIMCA Vilhena tem como missão motivar os estudantes desde o início da jornada acadêmica, incentivando a participação ativa em eventos como este. O Congresso representa uma oportunidade extraordinária de crescimento técnico e humano, promovendo o encontro entre a ciência e o compromisso social que definem a profissão médica.”

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link:

https://www.even3.com.br/i-congresso-de-medicina-do-cone-sul-rondoniense-572476

Para dúvidas ou mais informações sobre o evento, entre em contato pelo WhatsApp: (69) 3322-8966.